https://news.day.az/economy/1573330.html Госслужба по антимонопольному надзору о возвращенных потребителям средствах
Госслужба по антимонопольному надзору о возвращенных потребителям средствах
За январь-май 2023 года Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана было удовлетворено 1 114 обращений, касающихся защиты прав потребителей.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком.
По итогам рассмотрения принятых обращений потребителям было возвращено 161 731 манат, а также возмещен ущерб в размере 33 228 манатов.
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