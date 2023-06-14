Госслужба по антимонопольному надзору о возвращенных потребителям средствах

За январь-май 2023 года Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана было удовлетворено 1 114 обращений, касающихся защиты прав потребителей.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком.

По итогам рассмотрения принятых обращений потребителям было возвращено 161 731 манат, а также возмещен ущерб в размере 33 228 манатов.