Объявлены аукционы на бронирование свободных мощностей интерконнектора Греция-Болгария
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Объявлены ежегодные аукционы на бронирование свободных мощностей интерконнектора Греция-Болгария (IGB), сообщили Trend в компании ICGB, которая явлется оператором трубопровода, передает Day.Az.

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