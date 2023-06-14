https://news.day.az/economy/1573335.html Объявлены аукционы на бронирование свободных мощностей интерконнектора Греция-Болгария
Объявлены аукционы на бронирование свободных мощностей интерконнектора Греция-Болгария
Объявлены ежегодные аукционы на бронирование свободных мощностей интерконнектора Греция-Болгария (IGB), сообщили Trend в компании ICGB, которая явлется оператором трубопровода, передает Day.Az.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре