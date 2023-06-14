Поставки газа по IGB достигли психологически важного рубежа

На сегодняшний день по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) с момента запуска транспортировано более 11,5 миллиона МВтч или более 1 миллиарда кубометров природного газа, сообщили Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода, передает Day.Az.

Как отмечается, терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе будет подключен к газопроводу IGB в точке соединения с сетью греческого национального оператора по транспортировке газа DESFA.

"Для ICGB важно предоставить всем потенциальным пользователям равные возможности для резервирования мощностей и в полной мере использовать синергию между двумя газовыми объектами", - заявили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Они подчеркнули, что запланированный ввод в эксплуатацию терминала даст возможность увеличить мощность IGB. На данный момент пропускная способность газопровода составляет 3 миллиарда кубометров в год, с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в зависимости от интереса рынка.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.