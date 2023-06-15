Создается концепция цифровизации Среднего коридора

Источник: Агентство международной информации Trend

Ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор) и Сингапур создадут концепцию цифровизации коридора ТМТМ.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь ассоциации ТМТМ Гайдар Абдикеримов, передает Day.Az.

По его словам, на данный момент ведутся работы по детализации коридора и те страны (Сингапур, Болгария и Литва), которые с июня 2023 года присоединятся к коридору, примут в нем участие.

"Работы по цифровизации ТМТМ будут осуществляться с ведущими сингапурскими компаниями. Считаем, что данная концепция поспособствует улучшению обмена данными между участниками, а также ускорению пограничных переходов", - сказал он.

Говоря об упрощении погранпереходов, Абдикеримов сказал, что ведутся работы с Организацией сотрудничества железных дорог, структурными подразделениями ООН.

"Те стандарты и рекомендации по упрощению, цифровизации, торговле, которые представляет Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE), мы применяем в нашем коридоре", - добавил он.

Отметим, что в ближайшие пять лет в инфраструктуру и повышение эффективности процессов ТМТМ будет инвестировано около пяти миллиардов евро. Этот маршрут играет важную роль в интеграции производителей в Центральной Азии с мировыми рынками в направлении Турции, стран Северной Африки и Южной Европы.

Цель данного маршрута заключается в обеспечении транзита грузов через такие страны, как Китай, Казахстан, через Азербайджан, Грузию, Турцию, Украину, Польшу, Румынию. Эти восемь стран ведут работу в рамках проекта с 2017 года.