Последние данные о стоимости азербайджанской нефти

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 июня повысилась на 0,19 доллара и составила 76,96 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,17 доллара, составив 75,51 доллара за баррель.

В свою очередь стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,07 доллара, составив 51,07 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 июня понизилась на 0,08 доллара и составила 73,87 доллара за баррель.