В Азербайджане изменения в закон об эксплуатации объектов строительства предотвратят злоупотребления в этой сфере

Автор: Тахмаз Асадов

Минувшим днем глава азербайджанского государства подписал указ "О дополнительных мерах в связи с разрешением на эксплуатацию некоторых объектов строительства нежилого назначения". Этот документ имеет огромное значение для предотвращения злоупотреблений в строительной сфере.

Новым документом предусматривается выдача в упрощенном порядке разрешений на эксплуатацию нежилых зданий, строительно-монтажные работы в которых, в том числе строительство всех этажей, боковых стен и кровли, завершены до 1 июня текущего года, а результаты проверок на устойчивость и прочность оказались положительными.

Согласно утвержденным правилам, к объектам, в которых обеспечены соответствие правилам такие параметры, как надежность несущих конструкций, то есть прочность и сейсмостойкость, а также пожарная безопасность, обеспечена готовность лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения к эксплуатации, и расположенным на земельном участке за пределами охранных зон, на который оформлено право собственника (заказчика) или право аренды, будет применяться упрощенный режим выдачи разрешений.

С принятием этого документа, по предварительным оценкам, более 40 тыс. незарегистрированных объектов смогут получить выписку (купчую) в упрощенной порядке, что еще раз подчеркивает важность подписанного документа. Согласно нему, с января 2024 года в целях повышения эффективности и прозрачности физические или юридические лица смогут получать разрешения на строительство или эксплуатацию объекта строительства через электронный портал. Это поспособствует упрощению данных процедур.

Кроме того, согласно очередному изменению в законодательство в данной сфере, главами местных органов исполнительной власти будут назначаться лица, ответственные за осуществление государственного градостроительного надзора на местном уровне и предупреждение незаконного строительства.

Целью является повышение ответственности местных органов исполнительной власти в рамках государственного градостроительного контроля, конкретизация полномочий лиц, которые должны выявлять незаконные постройки. Контроль в этой сфере будет усилен, и станет невозможным подключение к инженерно-коммуникационным системам самовольно построенных объектов, что фактически сделает такие объекты полностью непригодными для использования.

Следует отметить, что наряду с динамичным развитием строительного сектора, в ряде случаев наблюдается несоблюдение участниками строительной деятельности требований и правил в этой сфере, и новый указ главы государства приведет к предотвращению нарушений.

Для каждой страны ее строительный сектор является одной из основных сфер, влияющих на социальное и экономическое положение страны, окружающую среду. Несмотря на то, что динамичное развитие строительного сектора в нашей стране в последние годы способствует росту благосостояния населения, к сожалению, наряду с этим, в ряде случаев наблюдаются отклонения от установленных требований и правил в области градостроительства и строительства участниками этой сферы, в результате чего становится затруднительным привлечение некоторых объектов строительства к инспекционному контролю, проверкам, связанным с определением качества строительных работ, а также возникают проблемы с признанием прав на имущество. В этом случае, если в законе есть какие-либо пробелы, данный процесс приводит к серьезным спорам между сторонами и другим нежелательным случаям, и поэтому возникла необходимость в дополнительных мерах в этой сфере.

В соответствии с новыми изменениями, увеличиваются санкции в отношении заказчиков объектов строительства, для возведения которых требуется разрешение, однако построенных без разрешения, а также устанавливаются административная ответственность и санкции в связи с самовольно возведенными объектами строительства, в отношении которых применяется уведомительное производство. В конечном итоге это приведет к тому, что убытки лиц, занимающихся незаконной деятельностью в стройсекторе, окажутся больше прибыли, что позволит в итоге выправить ситуацию с нежелательными явлениями в этой сфере.