Стартовал очередной спортивный лагерь «Летний футбольный лагерь V Нефтчили» при поддержке ТуранБанк

TуранБанк, всегда участвующий в инициативах по удовлетворению нужд и социальной защите членов семей наших шехидов, наших ветеранов, добросовестно придерживаясь этой традиции, оказал финансовую поддержку реализованному в партнерстве с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) спортивному лагерю "V-ый футбольный лагерь "Нефтчили", организованному Фондом "YAŞAT" при поддержке организации "Волонтеры АSAN" и профессиональным футбольным клубом "Нефтчи".

На церемонии открытия лагеря, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, который пройдет в Баку 16-25 июня, приняли участие руководитель Фонда "YAŞAT", ветеран Карабаха Эльвин Гусейнов, член Наблюдательного совета ПФК "Нефтчи", ветеран футбола Самед Гурбанов, председатель Совета директоров ТуранБанка Фазаил Мусаев и другие гости.

В лагере участвуют 100 участников детей наших шехидов в возрасте от 6 до 12 лет. Цель - повысить физическое здоровье и интерес к спорту молодежи региона, поддержать их в приобретении новых знаний и навыков и в то же время эффективно провести их свободное время.

После церемонии открытия участникам при поддержке ТуранБанк были вручены сувениры, а также были организованы спортивные соревнования, знакомство с футбольным клубом "Нефтчи" и проведён развлекательный час. В целом, в течение 9 дней мероприятия будут организованы различные соревнования, встречи с известными спортсменами, мастер-классы, экскурсии и различные развлечения.

Следует отметить, что TуранБанк постоянно поддерживает уязвимые группы населения, в том числе детей, которые являются нашим будущим, в рамках программы "Корпоративной социальной ответственности". И после этого наш банк продолжит поддерживать социальное обеспечение семей шехидов, регулярно сотрудничая в социальных проектах вместе с фондом "YAŞAT".

ТуранБанк

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