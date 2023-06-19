Обсуждены перспективы сотрудничества между SOCAR и ОПЕК

В понедельник президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом Аль-Гайсом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе SOCAR, на встрече было выражено удовлетворение многолетним эффективным сотрудничеством между Азербайджаном и ОПЕК, констатировано, что двусторонние отношения успешно развиваются.

Было доведено до внимания, что созданный по предложению главы азербайджанского государства формат ОПЕК+ имеет стратегическое значение и вносит ценный вклад в регулирование нефтяных рынков и обеспечение баланса между спросом и предложением. В рамках встречи была подчеркнута важность устойчивого увеличения добычи углеводородов с помощью чистых технологий. В связи с этим было отмечено, что SOCAR придает особое значение применению низкоэмиссионных и инновационных технологий.

На встрече были рассмотрены текущее состояние и дальнейшие прогнозы по мировым рынкам нефти, перспективы сотрудничества SOCAR и ОПЕК, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.