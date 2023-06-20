Ожидание новостей из Китая влияет на нефтяные котировки

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снижаются, пока рынки оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

По состоянию на 09.01 по бакинскому времени цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,2%, до 75,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,49%, до 71,16 доллара.

Инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики Китая - одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Так, на прошлой неделе СМИ сообщали, что власти планируют поддержать экономику страны. Также на все финансовые рынки, в том числе фьючерсные, влияет монетарная политика мировых регуляторов.

Так, ранее во вторник Народный банк Китая (Центробанк) понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до 3,55% впервые с августа 2022 года, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021 года, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре 2021 года была понижена до 3,8%, в январе 2022 года - до 3,7%, в августе - до 3,65% и после этого не менялась.

"Одна из странностей заключается в том, что ни один стимул к росту не угас так быстро, как в Китае. Следовательно, это иллюстрирует, насколько важен рынок недвижимости для экономики Китая. Поскольку на горизонте нет "легкого решения", слабость рынка недвижимости и его негативное влияние на остальную экономику, скорее всего, сохранится", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).