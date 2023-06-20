Престижная компания в сфере охранных услуг объявляет набор сотрудников на вакансии с высокими заработными платами и комфортными условиями труда.

Требования к кандидатам:

- возраст - до 30 лет

- рост - минимум 1.70 м

- состояние здоровья - категория "А"

- хорошая физическая форма

- обязательное прохождение воинской службы

- обязательное владение русским языком

- владение другим иностранным языком является дополнительным преимуществом

- дисциплинированность, добросовестность, стрессоустойчивость

- желательны опыт работы в охранных структурах или предприятиях, а также владение навыками самообороны и рукопашного боя.

Заинтересованные и желающие пройти проверку на соответствие с установленными критериями лица могут выслать резюме на электронную почту [email protected], а также связаться по номерам телефона: 055-434-47-88, 055-793-26-34.