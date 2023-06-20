Престижная компания в сфере охранных услуг объявляет набор сотрудников (R)
Престижная компания в сфере охранных услуг объявляет набор сотрудников на вакансии с высокими заработными платами и комфортными условиями труда.
Требования к кандидатам:
- возраст - до 30 лет
- рост - минимум 1.70 м
- состояние здоровья - категория "А"
- хорошая физическая форма
- обязательное прохождение воинской службы
- обязательное владение русским языком
- владение другим иностранным языком является дополнительным преимуществом
- дисциплинированность, добросовестность, стрессоустойчивость
- желательны опыт работы в охранных структурах или предприятиях, а также владение навыками самообороны и рукопашного боя.
Заинтересованные и желающие пройти проверку на соответствие с установленными критериями лица могут выслать резюме на электронную почту [email protected], а также связаться по номерам телефона: 055-434-47-88, 055-793-26-34.
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