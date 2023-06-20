https://news.day.az/economy/1574793.html Микаил Джаббаров сообщает об увеличении налоговых поступлений в регионах страны
Микаил Джаббаров сообщает об увеличении налоговых поступлений в регионах страны
В январе-марте 2023 года налоговые поступления в регионах Азербайджана выросли на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.
"В январе-марте текущего года налоговые поступления в регионах Азербайджана составили 353,1 миллиона манатов", - говорится в публикации.
Отметим, что в январе-марте 2023 года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 4,899 миллиарда манатов.
Налоговые поступления в госбюджет выросли на 74,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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