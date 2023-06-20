https://news.day.az/economy/1574927.html Главы ЦБ Азербайджана и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества - ФОТО
Главы ЦБ Азербайджана и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества - ФОТО
Обсуждены направления развития сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Таджикистана.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, говорится в публикации председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязымова в Twitter.
"Сегодня состоялась встреча с председателем Национального банка Таджикистана Хокимом Холикзода, мы обменялись мнениями о будущих направлениях сотрудничества между ЦБ Азербайджана и Таджикистана", - говорится в публикации.
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