Главы ЦБ Азербайджана и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества

Обсуждены направления развития сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Таджикистана.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, говорится в публикации председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязымова в Twitter.

"Сегодня состоялась встреча с председателем Национального банка Таджикистана Хокимом Холикзода, мы обменялись мнениями о будущих направлениях сотрудничества между ЦБ Азербайджана и Таджикистана", - говорится в публикации.