США и Азербайджан успешно сотрудничают в сфере энергетики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе мероприятия, посвященного 247-й годовщине подписания Декларации независимости США.

Министр отметил, что в прошлом году страны отметили 30-летие установления азербайджано-американских дипломатических отношений.

"За 30 лет азербайджано-американские отношения развивались довольно активно и расширились в рамках взаимных интересов и принципов равноправных отношений во многих областях, особенно в таких областях, как энергетика, поддержание европейской энергетической безопасности и глобальная борьба с терроризмом", - сказал Шарифов.

Он также отметил, что совместными усилиями двух стран были установлены надежные партнерские отношения между Азербайджаном и США.

"Наше партнерство в духе дружбы продолжает продвигать наши общие цели и интересы на двустороннем и многостороннем уровнях. Я уверен, что мы успешно продолжим наше тесное сотрудничество в целях дальнейшего расширения наших отношений.