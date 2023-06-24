Международная технологическая компания Infinix и один из крупнейших магазинов электроники в Азербайджане Baku Electronics объявили об официальном старте продаж смартфонов моделей серии NOTE 30 в Азербайджане.

Основной фокус моделью в серии для нашей страны стал NOTE 30 Pro, однако сама серия также представлена моделями NOTE 30 и NOTE 30 VIP.

NOTE 30 Pro - быстрый смартфон, предназначенный для работы с большими и ресурсоемкими задачами, работает с операционной системой XOS 13 на базе Android 13. Смартфон поддерживает международный стандарт быстрых зарядок PD 3.0, что обеспечивает пользователям высокую скорость восполнения энергии устройства. Одной из ключевых особенностей смартфона является Универсальная Быстрая Зарядка 68 Вт и беспроводная быстрая зарядка 15 Вт, которая также идет в комплекте с телефоном. То есть ее не надо заказывать отдельно и переплачивать за нее.

NOTE 30 Pro может похвастаться плавным и отзывчивым дисплеем с защитой для глаз с частотой обновления 120 Гц. Устройство обладает внушительным объемом оперативной памяти, которая расширяется до 16 Гб RAM и большим объемом внутренней памяти в 256 Гб ROM.

Непревзойденное качество звука в смартфонах обеспечивает применение технологий компании JBL. Большой экран диагональю 6,67 дюйма выполнен по технологии AMOLED, разрешение 1080 x 2400.

Революционная зарядка

Смартфон оснащен инновационными решениями в области зарядки. Универсальная Быстрая Зарядка 68 Вт заряжает аккумулятор емкостью 5000 мАч с 1% до 80% всего за 30 минут. В комплекте NOTE 30 Pro поставляется также беспроводная зарядка мощностью до 15 Вт. Модель гарантирует непревзойденную долговечность, благодаря ресурсу в 1000 полных циклов зарядки, что на 25% превышает индустриальные стандарты.

NOTE 30 Pro также поддерживает возможность обратной (реверсивной) зарядки других устройств, что может стать серьезным преимуществом в экстренных ситуациях.

Непревзойденный комфорт в потреблении мобильного контента

NOTE 30 Pro имеет дисплей с частотой обновления 120 Гц, где используются технологии Infinix Smart Refresh и Magellan Engine, позволяющие регулировать частоту обновления в зависимости от сценариев использования, тем самым обеспечивая более плавную работу при меньшем энергопотреблении. Независимо от того, играют ли пользователи в игры или смотрят видео, дисплеи и стереодинамики со звуком от JBL и сертификация Hi-Res обеспечивают по-настоящему кинематографические впечатления. Кроме того, имеется режим защиты зрения с сертификацией TUV Rheinland Certification, обеспечивающий защиту глаз пользователей при длительном использовании экрана.

Новое слово в производительности

Сочетание большой оперативной памяти (до 16 Гб) и внушительных объемов хранилища (до256 Гб) позволяет, пользователям получить по-настоящему производительный смартфон по крайне привлекательной цене.

Смартфон оснащен двойным слотом под SIM-карты с отдельным слотом для до 2 Тб, что делает его оптимальным для тех, кому одинаково важны и два номера в одном аппарате, и возможность использовать сменные карты памяти.

NOTE 30 Pro также обладает фирменной инновационной технологией Ultra Power Signal, благодаря чему значительно улучшает силу сигнала в таких локациях, как подземные этажи, лифты, пригородные районы и т.д. С помощью искусственного интеллекта он также может самостоятельно переключать антенны, ускорять сеть и уменьшать лаги при использовании игровых приложений, загрузке контента и просмотре видео. Все модели линейки NOTE 30 получили заметное увеличение мощности сигнала сотовой связи до 40% и сигнала WiFi на 100% в общественных местах, обеспечивая возможность бесперебойного потребления сетевого контента.

Качественные снимки в любых условиях

NOTE 30 Pro оснащен качественной оптикой, обеспечивающей завораживающие снимки в любых условиях. Возможности камеры серии NOTE 30 Pro дополнительно расширены за счет таких функций, как режим двойного видео, который позволяет пользователям одновременно снимать моменты как с фронтальной, так и с основной камеры. Фильтр "Изменение неба" позволяет задавать цвет неба на фотографиях. Режим "Уличный фотограф" помогает пользователям овладеть искусством уличной фотографии. Эти функции позволяют делать потрясающие изображения всего в пару кликов. Основная камера смартфона 108-мегапиксельная, фронтальная - 32 мегапикселя.

Отметим, что NOTE 30 также обладает многими передовыми функциями, Оснащен Универсальной Быстрой Зарядкой в 45 Вт, расширяемой до 16GB оперативной памятью, встроенной памятью на 256GB, экраном с системой заботы о глазах и размером в 6.78" FHD+ с обновлением с частотой в 120 Гц и камерой в 64 МП.

NOTE 30 Pro доступен во всех 14 столичных магазинах Baku Electronics, а также в Сумгайыте, Хырдалане, Гяндже, Губе, Лянкяране и других восьми регионах страны. Приобрести их можно как за наличные, так и в беспроцентную рассрочку без первоначального взноса всего за 63 маната в месяц или заказать бесплатную доставку на дом или в офис, сделав заказ по ссылке. NOTE 30 же представлен по цене 46 манатов в месяц в беспроцентную рассрочку, без первоначального взноса на 12 месяцев.

https://www.instagram.com/reel/CtqfXqagDAV/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng

https://www.instagram.com/reel/CtqfZ0ZAUbL/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng