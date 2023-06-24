В Азербайджане определяются предварительные суммы утилизационного сбора при импорте автомобилей

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) были обсуждены изменения в закон "О производственных и бытовых отходах", связанные с утилизацией старых автомобилей, сообщает в cубботу Day.Az.

Согласно изменениям, при таможенном оформлении легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Азербайджанской Республики, с даты выпуска которых прошло 4 года, а также при проведении государственного технического осмотра транспортных средств, в фонд по утилизации транспортных средств уплачивается утилизационный сбор. Уплата декларантами утилизационного сбора за ввоз на таможенную территорию легковых автомобилей обеспечивается таможенными органами.

Деятельность по утилизации транспортных средств может осуществляться лицами, зарегистрированными в реестре, предусмотренном статьями 14-4 и 14-5 упомянутого закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (далее - утилизаторы), и иными лицами. С учетом требований статей 14-7 и 14-8 закона в отношении транспортных средств, переданных на утилизацию, утилизаторами выдается подтверждающий документ, в котором отражается размер льготы и размер единовременной выплаты. Прием транспортных средств на утилизацию утилизаторами осуществляется в порядке очередности и без оплаты. Льгота применяется продавцами транспортных средств при покупке новых отечественных транспортных средств с предоставлением подтверждающего документа. Размер льготы устанавливается органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.