Посол Франции отмечает интерес французских компаний к транспортному сектору Азербайджана

Франция и французские компании готовы вносить вклад в дальнейшее развитие транспортного сектора Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом сказала посол Франции в Азербайджане Анн Буайон в ходе мероприятия, посвященного выпуску студентов учебного центра Alstom (центр подготовки специалистов в железнодорожной отрасли).

По ее словам, учебный центр Alstom на базе Азербайджанского технического университета вносит инновации в процесс подготовки железнодорожников, внедряет самые последние технологии.

"Мы все прекрасно знаем, что Азербайджан сегодня является транспортным и логистическим хабом. Страна имеет грандиозные железнодорожные и другие коридоры и маршруты международного значения. Франция, наряду с французскими компаниями, в частности это Alstom, готова вносить свой вклад в дальнейшее развитие транспортного сектора", - отметила Буайон.

Посол подчеркнула, что Франция также финансирует несколько железнодорожных проектов как в Баку, так и в Гяндже.