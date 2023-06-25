https://news.day.az/economy/1576319.html ЦБ Азербайджана ведет диалог по развитию микрофинансирования
ЦБ Азербайджана ведет диалог по развитию микрофинансирования
В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с руководителями Азербайджанской микрофинансовой ассоциации и организаций, входящих в ее состав.
Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.
"В ходе встречи мы обсудили развитие финансового сектора в Азербайджане, в том числе расширение деятельности небанковских кредитных организаций, расширение доступа предпринимателей к финансам в регионах", - говорится в публикации.
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