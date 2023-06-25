Еженедельный обзор валютного рынка

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в воскресенье Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 12 июня 1,7 19 июня 1,7 13 июня 1,7 20 июня 1,7 14 июня 1,7 21 июня 1,7 15 июня 1,7 22 июня 1,7 16 июня 1,7 23 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0217 маната и составил 1,8593 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 12 июня 1,8261 19 июня 1,8586 13 июня 1,8330 20 июня 1,8552 14 июня 1,8344 21 июня 1,8558 15 июня 1,8344 22 июня 1,8680 16 июня 1,8598 23 июня 1,8587 Средний курс за неделю 1,8375 Средний курс за неделю 1,8593

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений и составил 0,0203 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 12 июня 0,0206 19 июня 0,0203 13 июня 0,0203 20 июня 0,0202 14 июня 0,0202 21 июня 0,0202 15 июня 0,0202 22 июня 0,0202 16 июня 0,0204 23 июня 0,0204 Средний курс за неделю 0,0203 Средний курс за неделю 0,0203

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0047 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0008 маната и составил 0,0710 маната за лиру.