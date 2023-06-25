Еженедельный обзор валютного рынка
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в воскресенье Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
12 июня
|
1,7
|
19 июня
|
1,7
|
13 июня
|
1,7
|
20 июня
|
1,7
|
14 июня
|
1,7
|
21 июня
|
1,7
|
15 июня
|
1,7
|
22 июня
|
1,7
|
16 июня
|
1,7
|
23 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0217 маната и составил 1,8593 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
12 июня
|
1,8261
|
19 июня
|
1,8586
|
13 июня
|
1,8330
|
20 июня
|
1,8552
|
14 июня
|
1,8344
|
21 июня
|
1,8558
|
15 июня
|
1,8344
|
22 июня
|
1,8680
|
16 июня
|
1,8598
|
23 июня
|
1,8587
|
Средний курс за неделю
|
1,8375
|
Средний курс за неделю
|
1,8593
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений и составил 0,0203 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
12 июня
|
0,0206
|
19 июня
|
0,0203
|
13 июня
|
0,0203
|
20 июня
|
0,0202
|
14 июня
|
0,0202
|
21 июня
|
0,0202
|
15 июня
|
0,0202
|
22 июня
|
0,0202
|
16 июня
|
0,0204
|
23 июня
|
0,0204
|
Средний курс за неделю
|
0,0203
|
Средний курс за неделю
|
0,0203
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0047 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0008 маната и составил 0,0710 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
12 июня
|
0,0720
|
19 июня
|
0,0719
|
13 июня
|
0,0718
|
20 июня
|
0,0720
|
14 июня
|
0,0718
|
21 июня
|
0,0720
|
15 июня
|
0,0718
|
22 июня
|
0,0721
|
16 июня
|
0,0719
|
23 июня
|
0,0672
|
Средний курс за неделю
|
0,0719
|
Средний курс за неделю
|
0,0710
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