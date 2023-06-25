Государственная нефтяная компания SOCAR продала свою долю в "Шах Дениз" и Южнокавказском трубопроводе, передает в воскресенье Day.Az.

SOCAR продала свою долю в размере 14,35% в Соглашении о разделе продукции "Шах Дениз" ООО Southern Gas Corridor Upstream.

Кроме того, компания также передала ООО Southern Gas Corridor Midstream 14,35% акций Южнокавказского трубопровода.