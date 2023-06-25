https://news.day.az/economy/1576454.html SOCAR продала свою долю в "Шах Дениз" и Южнокавказском трубопроводе
SOCAR продала свою долю в "Шах Дениз" и Южнокавказском трубопроводе
Государственная нефтяная компания SOCAR продала свою долю в "Шах Дениз" и Южнокавказском трубопроводе, передает в воскресенье Day.Az.
SOCAR продала свою долю в размере 14,35% в Соглашении о разделе продукции "Шах Дениз" ООО Southern Gas Corridor Upstream.
Кроме того, компания также передала ООО Southern Gas Corridor Midstream 14,35% акций Южнокавказского трубопровода.
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