https://news.day.az/economy/1576455.html Оклады сотрудников таможни пересмотрены
Оклады сотрудников таможни пересмотрены
Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в "Суммах ежемесячных должностных окладов сотрудников Государственного таможенного комитета специального ранга, финансируемых из государственного бюджета".
Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Постановлением министерству финансов поручено осуществлять финансирование дополнительных средств, необходимых для ежемесячных должностных окладов, за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете 2023 года на соответствующие цели.
Постановление вступает в силу с 1 июня.
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