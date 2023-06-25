Оклады сотрудников таможни пересмотрены

Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в "Суммах ежемесячных должностных окладов сотрудников Государственного таможенного комитета специального ранга, финансируемых из государственного бюджета".

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Постановлением министерству финансов поручено осуществлять финансирование дополнительных средств, необходимых для ежемесячных должностных окладов, за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете 2023 года на соответствующие цели.

Постановление вступает в силу с 1 июня.