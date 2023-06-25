https://news.day.az/economy/1576458.html Азербайджан пересматривает государственное регулирование цен на определенные товары и услуги
Азербайджан пересматривает государственное регулирование цен на определенные товары и услуги
Внесены изменения в "Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством".
Как сообщает в воскресенье Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно постановлению, из этого списка исключены услуги биологической, биохимической и химической обработки земель и услуги государственного протезно-ортопедического реабилитационного центра.
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