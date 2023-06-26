Цены на нефть изменились

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость августовского фьючерса 2023 года на нефть марки Brent снизилась на $0,24 или на 0,32% и составила $74,09 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в августе, снизилась на $0,17 или на 0,25% и составила $69,33.