Названа европейская страна с самой дорогой ипотекой

Европейской страной с самой дорогой ипотекой оказалась Украина. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в марте текущего года в лидерах по размеру ставки традиционно оказалась Украина. Средняя ставка по ипотеке в стране достигла в марте 13,4 процента. Показатель стал максимальным с 2019 года.

На втором месте оказалась Молдавия, где ставка оказалась на уровне 12,03 процента. Третью и четвертую строчку заняли Венгрия со ставкой 10,52 процента и Польша со ставкой 8,9 процента.

Россия оказалась на шестом месте. Средняя ставка по ипотеке в стране достигла 8,18 процента.

Отмечается, что самую дешевую ипотеку в Европе можно было взять на Мальте - 2,4 процента.