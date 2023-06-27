https://news.day.az/economy/1576759.html Нефтяные котировки перешли к росту
Нефтяные котировки перешли к росту
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость августовского фьючерса 2023 года на нефть марки Brent повысилась на $0,39 или на 0,53% и составила $74,57 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в августе, выросла на $0,43 или на 0,62% и составила $69,80.
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