Нефтяные котировки перешли к росту

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость августовского фьючерса 2023 года на нефть марки Brent повысилась на $0,39 или на 0,53% и составила $74,57 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в августе, выросла на $0,43 или на 0,62% и составила $69,80.