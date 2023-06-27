Повлияет ли инфляция в Турции на финансовую систему Азербайджана

Особых негативных эффектов инфляции в Турции на финансовую систему Азербайджана не ожидается.

Как передает Day.Az, об этом сказал эксклюзивно Trend министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Наша финансовая система в достаточно равновесном состоянии, банковская система надежная. У страны достаточно большие резервы и очень низкий долг. Поэтому каких-то особых негативных эффектов мы не ожидаем", - добавил министр.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможности пересмотра цены на нефть в госбюджете Азербайджана, Шарифов отметил, что средняя экспортная цена барреля нефти, заложенная в госбюджете Азербайджана - вполне разумный уровень.

Министр напомнил, что цена на нефть в госбюджете за оставшийся период года повышена с 50 до 60 долларов США.

"Я не думаю, что мы дальше будем повышать цену на нефть, так как заложенная цена достаточно высокая. Мы считаем, что это вполне разумный уровень", - подчеркнул Самир Шарифов.

Отметим, что согласно изменениям в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год", доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год составят 33,89 млрд манатов, расходы - 36,62 мдрд манатов (в том числе централизованные доходы - 33,12 млрд манатов, местные доходы - 764,7 млн манатов, централизованные расходы - 35,85 млрд манатов, местные расходы - 777 млн манатов).

Напомним, что в мае инфляция в Турции составила 39,59 процента. С целью сдерживания инфляции Центральный банк страны принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 процента до 15 процентов годовых. После объявления данного решения турецкая лира, впервые в истории, преодолела отметку в 24 лиры за доллар США и продолжила ослабление.

Турецкий регулятор намерен проводить такую политику до достижения значительного улучшения прогноза по инфляции.