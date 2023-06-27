Микаил Джаббаров о деятельности KOBİA по поддержке МСБ в Азербайджане

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), действующее при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, осуществляет целенаправленную деятельность по развитию микро -, малого и среднего бизнеса в Азербайджане, постоянно с различными механизмами поддержки находится на службе МСБ.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сообщил министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров на своей странице в Twitter.

"Деятельность агентства в направлении построения и развития бизнеса, поддержки реализации инновационных идей заслуживает похвалы", - говорится в публикации.

Отметим, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 27 июня Днем микро -, малых и средних предприятий (ММСП).

Основными направлениями деятельности KOBİA являются адаптация управления в сфере микро -, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане к современным требованиям, поддержка развития малого и среднего безнеса, а также повышение его роли в экономике страны.