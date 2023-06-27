Количество субъектов МСБ в Азербайджане выросло на более чем 40%

В 2018-2021 годах количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) выросло на 45 процентов и составило около 360 тысяч.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана.

Агентство отмечает, что из действующих в Азербайджане субъектов МСБ 97,3 процента являются субъектами микро, 1,9 процента - малого и 0,8 процента - среднего предпринимательства.

"В нашей стране субъекты МСБ в основном работают в сфере торговли, сельского хозяйства, строительства, переработки, логистики, промышленности, туризма, общественного питания, транспорта и других сферах", - отмечает Агентство.

По данным Госкомстата, в 2018-2021 годах доля МСБ в ненефтяном ВВП выросла с 23,5 процента до 26,6 процента.

Агентство отмечает, что в Азербайджане предприниматели, в том числе субъекты малого и среднего бизнеса, охвачены широкими мерами государственной поддержки.

"Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики осуществляет деятельность по регулированию сектора МСБ, улучшению предоставления государственных услуг бизнесу, защите интересов МСБ, улучшению их доступа к знаниям и инновациям, рынкам и финансам, оказывает МСБ ряд услуг. На сегодняшний день центрами развития МСБ проведено более 3000 тренингов для повышения бизнес-знаний МСБ, которыми безвозмездно пользуются около 40 тысяч субъектов МСБ, оказаны консультационные услуги, которыми пользуются до 5500 предпринимателей, разработан бизнес-план для около 800 субъектов МСБ", - говорится в сообщении.

Кроме того, агентство выдало около 100 сертификатов "стартап", которые освободили их от налога на прибыль и подоходного налога с доходов от инновационной деятельности на 3 года.

"С целью поддержки улучшения финансовых возможностей МСБ в рамках механизма финансирования их проектов в области образования, науки, исследований и поддержки до сих пор 39 субъектам МСБ были предоставлены гранты на сумму более 750 тысяч манатов", - отмечает агентство.

Агентство подчеркивает, что на сегодняшний день к ним поступило около 1500 заявок от предпринимателей, желающих построить бизнес и инвестировать в освобожденные от оккупации территории, из которых около 70 процентов - заявки от местных предприятий.