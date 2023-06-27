Микаил Джаббаров отмечает рост оборота МСБ в стране

В 2022 году оборот МСБ в Азербайджане вырос на 19 процентов (до 38,8 миллиарда манатов) по сравнению с показателем 2021 года.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

"Сегодня отмечается День микро-, малых и средних предприятий. Продвижение МСБ имеет огромное значение для диверсификации нашей экономики и развития ненефтяного сектора. С 2018 по 2021 год количество МСБ в нашей стране выросло на 45%, а их вклад в ненефтяной ВВП увеличился с 23,5 процента до 26,6 процента. В 2022 году налоговые поступления выросли на 61 процент - до 2,9 миллиарда манатов. Мы желаем нашим предпринимателям дальнейших успехов и достижений", - говорится в публикации.