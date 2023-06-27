Поставки газа по TAP достигли 25 млрд. кубометров
Поставки газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) достигли отметки 25 млрд кубометров, передает во вторник Day.Az.
"Еще одна веха! TAP безопасно поставила 25 млрд кубометров природного газа в Грецию, Болгарию и Италию с начала коммерческой операции. TAP, будучи надежным транспортером энергии, может расширяться поэтапно, чтобы еще больше повысить энергетическую безопасность Европы", - сказали в консорциуме TAP AG.
Отметим, что после первого этапа предоставления обязывающих предложений в рамках продолжающегося в настоящее время рыночного теста консорциум TAP инициировал первый этап расширения, предлагая дополнительные 1,2 миллиарда кубометров в год с 2026 года. Процесс расширения мощностей TAP проходит в рамках рыночных тестов, проводимых в открытом, прозрачном и недискриминационном образах. Второй обязывающий этап будет проведен в 2023 году, когда заинтересованные операторы смогут представить дополнительные предложения. Пропускная способность TAP может быть расширена поэтапно до 20 миллиардов кубометров в год без необходимости прокладки новых труб.
Новые объемы водорода и других возобновляемых газов также можно будет транспортировать через TAP, тем самым способствуя долгосрочной устойчивости.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре