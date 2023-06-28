Последние данные о стоимости азербайджанской нефти

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 июня снизилась на 0,68 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 76,47 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,66 доллара - до 74,86 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,73 доллара, составив 51,81 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 июня понизилась на 0,76 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 72,79 доллара за баррель.