Цены на нефть растут

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость сентябрьского фьючерса 2023 года на нефть марки Brent повысилась на 0,52% и составила $72,89 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в августе, выросла на 0,55% и составила $68,07.