Второй по величине танкер в истории Азербайджана сдан в эксплуатацию

Следующий танкер типа "Aframax", приобретенный совместным предприятием "SA Maritime Afezco", созданным на паритетной основе с согласия ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство " (ASCO) и Наблюдательного Совета Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), сдан в эксплуатацию в Сингапуре, сообщает в среду Day.Az.

Название судна - "Карабах". По данным ASCO, общая грузоподъемность танкера составляет около 115 тыс. тонн.

Судно будет эксплуатироваться компанией "ASCO Ship Management afezco", дочерней компанией ЗАО, зарегистрированной в Алятской свободной экономической зоне.

Отметим, что в результате исследования рынка совместным предприятием SA Maritime Afezco первоначально были приобретены три танкера типа "Aframax". Первый из них (корабль "Шуша") уже сдан в эксплуатацию. Работы по вводу в эксплуатацию третьего корабля ("Зангезур") также близятся к завершению.

"Эти огромные танкеры, приобретенные при непосредственной поддержке Президента Ильхама Алиева, будут иметь стратегическое значение для нашей страны, послужат повышению грузоперевозочного потенциала национального судоходства, внесут вклад в международную цепочку создания стоимости нашей нефтяной промышленности. Суда будут выполнять перевозку сырой нефти по заказу SOCAR, а также других заказчиков", - говорится в сообщении ASCO.

Отметим также, что средства, привлеченные из "облигаций ASCO" были направлены на финансирование доли ASCO в проекте покупки танкеров типа "Aframax".