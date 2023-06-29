Молдова заинтересована наращивать закупки азербайджанского газа

Источник: Агентство международной информации Trend

Молдова импортировала газ по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) и заинтересована в дальнейших закупках.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend государственный секретарь министерства энергетики Республики Молдова Константин Боросан, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что Молдова была первой страной, которая использовала этот газопровод.

"Это случилось тогда, когда наша страна столкнулась с энергетическим кризисом. Мы вынуждены были искать природный газ на альтернативных рынках, у других партнеров, искать надежных партнеров. IGB был сдан в коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года и буквально в конце октября или начале ноября государственная компания Молдовы Energocom уже была первой компанией, которая использовала этот газопровод", - пояснил он.

Что касается объёмов газа, Боросан сообщил, что Молдова получила по IGB около 200 миллионов кубометров.

"Это помогло нам обеспечить стратегические запасы природного газа и пережить зиму. У нас были забронированные мощности в IGB и мы их использовали. Молдова планирует и в дальнейшем бронировать мощности в этом интерконнекторе. Как только мы найдем поставщиков, Energocom может заключить коммерческие договоры. Естественно, мы заинтересованы и будем использовать эти мощности", - сказал госсекретарь.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивал около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.