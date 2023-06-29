Азербайджан лидирует по энергетическому переходу среди стран ЦА, СНГ и Южного Кавказа

Азербайджан в рэнкинге Всемирного экономического форума по 120 странам по энергетическому переходу занимает 32 место, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно индексу энергетического перехода ВЭФ, оценка индекса энергетического перехода Азербайджана по состоянию на 2023 год составила 62.

Кроме того, по индексу производительности в этой сфере страна получила оценку 69,6 и по готовности к энергетическому переходу - 50,7.

Отметим, что Азербайджан в этом рейтинге среди стран Центральной Азии, СНГ и Южного Кавказа занимает лидирующие позиции. Так, Грузия в данном рэнкинге заняла 62 место, Украина - 64, Таджикистан - 73, Казахстан - 76, Кыргызстан - 91 место.