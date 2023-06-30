В Лачине граждане обеспечиваются бесперебойным электроснабжением

Наряду с районным центром в Лачинском районе полностью обновляется электросеть и в самых отдаленных селах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", к зданиям, объектам государственного значения, расположенным в центре Лачина, проложены новые подземные 0,4 кВ-ые линии. Также все 35 и 0,4 кВ-ые линии, находящиеся на территории Лачинского района, заменяются подземными линиями.

В сообщении говорится, что "сегодня наши граждане, проживающие в городе Лачин, обеспечиваются бесперебойным стабильным электроснабжением".