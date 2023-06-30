Азиатский банк развития выделил средства на новый субпроект в Азербайджане, Туркменистане, Кыргызстане и Грузии

Азиатский банк развития (АБР) выделил $350 тыс на новый субпроект в Азербайджане, Туркменистане, Кыргызстане и Грузии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным, субпроект подразумевает учет гендерных аспектов при подготовке проектов.

"Субпроект будет способствовать следующим пунктам: подготовка гендерной информации на уровне страны; определение предварительных гендерных характеристик проектов в приоритетных секторах; развитие потенциала государственных учреждений по интеграции гендерных аспектов в разработку проектов", - отмечает АБР.

Согласно АБР, учет гендерных аспектов осуществляется на основе комплексной гендерной оценки в развивающихся странах-членах.

"Стратегии странового партнерства (СПП) разрабатываются на основе страновой гендерной оценки (СГО). Эти оценки важны, особенно в контексте глобальной пандемии, которая по-разному влияет на мужчин и женщин. СГО обеспечит необходимый гендерный анализ социально-экономической ситуации и гендерный обзор политики, на основе которого будет подготовлена СПП и определены ориентировочные гендерные характеристики для проектов в различных секторах", - подчеркивает АБР.