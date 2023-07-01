Поставка азербайджанского газа стала поворотным моментом в обеспечении энергобезопасности Болгарии

Источник: Агентство международной информации Trend

Ввод в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) стал поворотным моментом, поскольку обеспечил доступ к терминалу СПГ, а также к Южному газовому коридору, по которому природный газ из Азербайджана поступает в Болгарию.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель министра энергетики Болгарии Ива Петрова.

Она отметила, что еще одним важным проектом является терминал в Александруполисе, доля в котором принадлежит болгарской компании "Булгартрансгаз".

"Надеемся, что к концу года он заработает. "Булгаргаз" зарезервировала в терминале 1 миллиард кубометров мощности. Мы работаем над межсистемными газовыми соединениями с Сербией и Северной Македонией, а также над увеличением мощности хранилища в Чирене. Мы участвуем в платформе общих поставок газа, инициированной ЕС. Эти усилия привели к диверсификации поставок как для страны, так и для региона Юго-Восточной Европы", - сказала замминистра.

Отметим, что Болгария начала импорт газа из Азербайджана по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), который был введен в эксплуатацию 1 октября 2022 года. Контрактный объем поставок газа по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Азербайджан экспортирует газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу, который является частью Южного газового коридора. Первоначальная мощность ТАР составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год.