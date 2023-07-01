Названы сроки завершения исследования по проекту "зеленого коридора" Азербайджан-ЕС

Результаты исследования по проекту прокладки линии электропередачи по дну Черного моря, который предусматривает поставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу, будут известны уже в сентябре.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал в парламенте премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, после этого планируется перейти ко второй фазе.

"У этого проекта есть полная поддержка со стороны Евросоюза, крупных финансовых институтов, и мы ждем, что это будет один из самых главных исторических проектов, который будет выполнен за последние 30 лет", - заявил Гарибашвили.

Он отметил, что в настоящее время проект находится на этапе изучения, работы ведутся в активном режиме.

"Мы ждем, что в сентябре уже будут результаты исследования, и после этого перейдем ко второй фазе", - сказал Гарибашвили.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.