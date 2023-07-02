Стали известны цены на газ в Европе в первом полугодии

Цена на газ в Европе за первые шесть месяцев 2023 года обвалилась в два раза, до около $425 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои расчеты и данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az.

В декабре 2022 года средняя цена газа в Европе составляла около $1 272 за 1 тыс. куб. м, но затем в течение полугода происходило ее постепенное снижение: в январе - до $712 (на 21% ниже год к году), в феврале - до $583 (-41%), в марте - до $488 (-60%), в апреле - до $477 (-55%), в мае - до $357 (-65%), а в июне - до $366 (-70,5%).

В публикации сообщили, что цены на газ обвалились из-за высокой наполненности хранилищ, а также рекордным поступлениям топлива и теплой зиме. Кроме того, страны Евросоюза (ЕС) смогли оперативно провести необходимые мероприятия по сокращению потребления топлива.

По данным "Газпрома", нет никаких гарантий, что в предстоящую зиму природа сделает такой же подарок, как это было прошедшей зимой. Кроме того, наполнение подземных хранилищ в Европе может стать сложной задачей в этом году из-за политически мотивированного отказа от российского топлива.

15 июня ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цены на газ в Европе стали расти из-за того, что спрос на топливо в Азии начал увеличиваться. По его словам, еще одной причиной может стать начинающееся настоящее лето.