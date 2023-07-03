Хорватия рассчитывает стать хабом поставок водорода с помощью азербайджанского проекта

Источник: Агентство международной информации Trend

Хорватия надеется стать хабом поставок водорода через Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), который предусматривает поставки газа из Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в министерстве экономики и устойчивого развития Хорватии.

"План REPowerEU Евросоюза предусматривает обеспечение наличия не менее 20 миллионов тонн низкоуглеродистого водорода к 2030 году. По крайней мере, половина этого объёма будет обеспечена за счет импорта. Поскольку IAP является одним из потенциальных маршрутов, Хорватия намерена с его помощью стать хабом поставок чистого водорода", - сказали в ведомстве.

Что касается хода реализации проекта строительства IAP, в министерстве заявили, что работа в рамках проекта продолжается, и вся важная информация будет своевременно обнародована.

"Хорватия в 2022 году приняла водородную стратегию до 2050 года с полным описанием водородной экономики, которая будет развиваться в стране. Хорватия намерена нарастить производство низкоуглеродистого водорода, транспортировку и хранение, использование и развертывание, а также исследования в этой области. Хорватия реализует проект Северо-Адриатической водородной долины вместе со Словенией и Автономным регионом Фриули-Венеция-Джулия (Италия) для развития водородной экономики на всех трех территориях. Одной из задач Северо-Адриатической водородной долины является усиление политики и нормативно-правовой базы для водородной экономики на этих территориях", - заявили в министерстве экономики и устойчивого развития.

Отметим, что Ионическо-Адриатический трубопровод может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.