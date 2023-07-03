Источник: Агентство международной информации Trend

Трансадриатический трубопровод (TAP) близок к полной загрузке мощностей.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор по проекту TAP Лука Скьепатти.

Он отметил, что за первые пять месяцев 2023 года по ТАР транспортировано более 4,5 миллиарда кубометров газа.

"Текущие долгосрочные мощности ТАР (примерно 10 миллиардов кубометров в год) уже распределены между поставщиками газа с месторождения "Шах Дениз" в соответствии с соглашениями о транспортировке газа, подписанными в 2013 году. TAP выделил примерно 5 процентов первоначальной мощности для краткосрочного бронирования. Это в дополнение к уже забронированным мощностям", - добавил Лука Скьепатти.

Управляющий директор отметил, что TAP предлагает рынку доступную краткосрочную мощность, согласно календарю аукционов ENTSOG и сетевому кодексу TAP.

"В течение прошлого года TAP позиционировал себя как активный оператор, используя условия эксплуатации трубопровода для максимального увеличения пропускной способности, предлагаемой рынку. Мы расширили использование краткосрочной мощности. Благодаря этой дополнительной опции в 2022 году TAP фактически транспортировал в Италию почти 10 миллиардов кубометров, что примерно на 3 миллиарда кубометров больше, чем в 2021 году (рост на 40 процентов). Благодаря этим поставкам Азербайджан во второй половине 2022 года навсегда стал вторым основным поставщиком газа в Италию после Алжира", - пояснил он.

Скьепатти добавил, что объем перевозок по TAP в 2023 году будет зависеть от рыночного спроса.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.