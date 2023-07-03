Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
19 июня
|
1,7
|
26 июня
|
1,7
|
20 июня
|
1,7
|
27 июня
|
1,7
|
21 июня
|
1,7
|
28 июня
|
1,7
|
22 июня
|
1,7
|
29 июня
|
1,7
|
23 июня
|
1,7
|
30 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0072 маната и составил 1,8521 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
19 июня
|
1,8586
|
26 июня
|
1,8521
|
20 июня
|
1,8552
|
27 июня
|
1,8521
|
21 июня
|
1,8558
|
28 июня
|
1,8521
|
22 июня
|
1,8680
|
29 июня
|
1,8521
|
23 июня
|
1,8587
|
30 июня
|
1,8521
|
Средний курс за неделю
|
1,8593
|
Средний курс за неделю
|
1,8521
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0203 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
19 июня
|
0,0203
|
26 июня
|
0,0201
|
20 июня
|
0,0202
|
27 июня
|
0,0201
|
21 июня
|
0,0202
|
28 июня
|
0,0201
|
22 июня
|
0,0202
|
29 июня
|
0,0201
|
23 июня
|
0,0204
|
30 июня
|
0,0201
|
Средний курс за неделю
|
0,0203
|
Средний курс за неделю
|
0,0201
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0036 маната и составил 0,0674 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
19 июня
|
0,0719
|
26 июня
|
0,0674
|
20 июня
|
0,0720
|
27 июня
|
0,0674
|
21 июня
|
0,0720
|
28 июня
|
0,0674
|
22 июня
|
0,0721
|
29 июня
|
0,0674
|
23 июня
|
0,0672
|
30 июня
|
0,0674
|
Средний курс за неделю
|
0,0710
|
Средний курс за неделю
|
0,0674
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре