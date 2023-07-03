Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю
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По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

19 июня

1,7

26 июня

1,7

20 июня

1,7

27 июня

1,7

21 июня

1,7

28 июня

1,7

22 июня

1,7

29 июня

1,7

23 июня

1,7

30 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0072 маната и составил 1,8521 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

19 июня

1,8586

26 июня

1,8521

20 июня

1,8552

27 июня

1,8521

21 июня

1,8558

28 июня

1,8521

22 июня

1,8680

29 июня

1,8521

23 июня

1,8587

30 июня

1,8521

Средний курс за неделю

1,8593

Средний курс за неделю

1,8521

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0203 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

19 июня

0,0203

26 июня

0,0201

20 июня

0,0202

27 июня

0,0201

21 июня

0,0202

28 июня

0,0201

22 июня

0,0202

29 июня

0,0201

23 июня

0,0204

30 июня

0,0201

Средний курс за неделю

0,0203

Средний курс за неделю

0,0201

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0036 маната и составил 0,0674 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

19 июня

0,0719

26 июня

0,0674

20 июня

0,0720

27 июня

0,0674

21 июня

0,0720

28 июня

0,0674

22 июня

0,0721

29 июня

0,0674

23 июня

0,0672

30 июня

0,0674

Средний курс за неделю

0,0710

Средний курс за неделю

0,0674