Азербайджан cтановится примером в сфере возобновляемой энергетики

Азербайджан стал примером того, как нефтегазовая страна становится производителем возобновляемых источников энергии.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на церемонии открытия 17-й Бакинской летней энергетической школы, организованной совместно Институтом развития и дипломатии (IDD) Университета АДА, Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), BP Azerbaijan, Kolin, Мasdar и TotalEnergies.

"Азербайджан преодолел значительный путь в своем энергетическом развитии. Начав с развития нефтяной промышленности, мы затем перешли к использованию природного газа. Сейчас Азербайджан работает над развитием зеленой энергетики," - подчеркнул Эльнур Солтанов.

Он отметил, что Азербайджан активно сотрудничает с BP, Masdar и другими энергетическими компаниями.