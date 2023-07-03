TAP обеспечил значительную часть потребления газа в Италии

Трансадриатический газопровод (TAP) обеспечил 15 процентов потребления газа в Италии в 2022 году, сказал управляющий директор TAP Лука Скьепатти, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на форуме "Устойчивое будущее", он отметил, что ТАР может поэтапно расширять свои мощности до 20 миллиардов кубометров.

"Мы уже активировали первый уровень расширения и 1,2 миллиарда кубометров дополнительного газа будет доступно с 2026 года. Стратегическое значение Южного газового коридора и TAP было признано в плане REPowerEU, который предусматривает интенсификацию сотрудничества с Азербайджаном и повышение пропускной способности ТАР. С TAP мы продемонстрировали, что стратегическую энергетическую инфраструктуру можно построить с полным учетом характеристик пересекаемых территорий", - сказал он.

Управляющий директор отметил, что расширение мощностей TAP может способствовать реализации энергетических и климатических амбиций Италии и всей Европы, позволяя транспортировать новые объемы водорода и других возобновляемых газов, смешанных с природным газом.

"С момента начала коммерческих операций TAP транспортировал более 25 миллиардов кубометров газа в Европу, из которых более 21 миллиарда - в Италию, что помогло укрепить надежность поставок", - добавил Лука Скьепатти.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.