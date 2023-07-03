Биржевые цены на нефть ускорили рост, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия в августе добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, а также заявления Саудовской Аравии о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), рассчитанного на июль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 12:32 по бакинскому времени, цена Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE снижалась на 0,56%, до $74,75 за баррель, а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе терял 0,62%, опускаясь до $69,96 за баррель.

По данным на 13:12 по бакинскому времени, цена Brent перешла к росту и прибавляла 1,9%, достигая $76,6 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI рос на 1,79% - до $71,66 за баррель.

После заявлений Новака и Саудовской Аравии, по данным на 13:40 по бакинскому времени, цена Brent прибавляла 1,88%, поднимаясь до $76,58 за баррель, фьючерс на нефть марки WTI рос на 1,86% - до $71,7 за баррель.