3 июля текущего года состоялось общее собрание акционеров Банка АВВ в форме заочного голосования. Участники собрания утвердили Финансовый отчет Банка ABB за 2022 год, заверенный внешним аудитором и рекомендованный со стороны Аудиторского комитета.

По итогам финансовых результатов 2022-го года был также рассмотрен вопрос о выплате акционерам Банка дивидендов в размере 156 600 000 манатов из прибыли предыдущего года.

На совещании также обсуждались организационные вопросы и были приняты соответствующие решения.

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