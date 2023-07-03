ЦБ Азербайджана раскрыл сумму кредитов, выданных местным банкам

По состоянию на первое января 2023 года общая сумма кредитов, выданных Центральным банком Азербайджана (ЦБА) местным банкам, составила 288,889 миллиона манатов, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно расчетам на основе финансового отчета, это на 18,9 процента меньше в годовом исчислении.

Кроме того, на первое января 2023 года общая сумма кредитов, выданных НБКО составила 13,845 миллиона манатов (сокращение на 30,8 процента).

По данным отчета, общая сумма кредитов, выданных фонду страхования вкладов (ADIF) составила 221,755 миллиона манатов (сокращение на 6,3 процента).