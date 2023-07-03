Валютные резервы Азербайджана демонстрируют позитивную динамику

На первое июля 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили свыше 9,195 миллиарда долларов США, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно расчетам на основе данных ЦБА, это на 0,22 процента (20,2 миллиона долларов) больше показателя предыдущего месяца и на 24,74 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

По данным регулятора, на первое июля 2022 года валютные резервы ЦБА составили 7,372 миллиарда долларов, а на первое июня 2023 года - 9,176 миллиарда долларов.