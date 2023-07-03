https://news.day.az/economy/1578183.html Валютные резервы Азербайджана демонстрируют позитивную динамику
Валютные резервы Азербайджана демонстрируют позитивную динамику
На первое июля 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили свыше 9,195 миллиарда долларов США, сообщает в понедельник Day.Az.
Согласно расчетам на основе данных ЦБА, это на 0,22 процента (20,2 миллиона долларов) больше показателя предыдущего месяца и на 24,74 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.
По данным регулятора, на первое июля 2022 года валютные резервы ЦБА составили 7,372 миллиарда долларов, а на первое июня 2023 года - 9,176 миллиарда долларов.
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