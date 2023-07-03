Линейка телевизоров Neo QLED 2023

"Технологии для всех"

"Технологии для всех" - это комплексная инициатива Samsung, которая воплощает стремление компании к созданию инклюзивных и доступных технологических решений для пользователей с любыми возможностями. В рамках этой инициативы Samsung стремится преодолеть барьеры и дать возможность людям в полной мере использовать и извлекать пользу из своей продукции. Линейка телевизоров Neo QLED включает в себя ряд функций, которые позволяют людям с ограниченными возможностями полностью изучить продукт и получить от него максимальное удовольствие. Вот ключевые аспекты телевизора Neo QLED, которые соответствуют инициативе "Технологии для всех":

Расширенные настройки доступности

Neo QLED предлагает полный набор настроек доступности для удовлетворения различных потребностей пользователей. Эти настройки включают в себя настраиваемые размеры текста, опции высокой контрастности и улучшения цвета, что позволяет пользователям с нарушениями зрения или недостатками цветовосприятия получить комфортные впечатления от просмотра.

Благодаря усовершенствованному анализу видео, положение субтитров автоматически подстраивается под ту область экрана, которая не перекрывается другим текстом, отображаемым в кадре.

Голосовое управление и интеллектуальные помощники

Благодаря встроенным возможностям голосового управления телевизор Neo QLED позволяет пользователям взаимодействовать с телевизором с помощью голосовых команд. Для пользователей, испытывающих трудности при просмотре экрана, предусмотрено звуковое описание того, что отображается на экране. Звуковые инструкции и обратная связь также обеспечивают доступ к основным функциям, таким как просмотр телевизора, а также к широкому спектру интеллектуальных услуг, включая просмотр интернет-страниц и поиск. Кроме того, нажав и удерживая кнопку, зрители могут замедлить скорость происходящего на экране.

Эта функция выгодна также и людям с ограниченной подвижностью, позволяя им переключать каналы, регулировать настройки, искать контент и получать доступ к различным функциям телевизора без помощи рук. Интеграция с популярными интеллектуальными помощниками, такими как Bixby, Google Assistant или Amazon Alexa, еще больше расширяет возможности голосового управления.

Один пульт дистанционного управления

Neo QLED предлагает упрощенный и интуитивно понятный дизайн пульта дистанционного управления, который повышает доступность. Эргономичная компоновка и удачно расположенные кнопки обеспечивают простоту использования для людей с ограниченной подвижностью рук или моторных навыков.

Пульт дистанционного управления One Remote Control объединяет управление несколькими устройствами, снижая сложность и обеспечивая оптимизированный пользовательский опыт. Аватар использует язык жестов, чтобы объяснить конкретные функции в меню телевизора с помощью специального распознавателя жестов.

Функции аудиодоступности

Линейка оснащена функциями аудиодоступности для людей с нарушениями слуха. Телевизоры поддерживают функцию закрытых субтитров, позволяя пользователям просматривать синхронизированный текстовый дисплей диалогов и звуков во время просмотра телепередач, фильмов и другого контента. Эта функция повышает доступность и инклюзивность, обеспечивая равный доступ к контенту.

Smart Hub и обнаружение контента: Интерфейс Smart Hub телевизоров Neo QLED и возможности обнаружения контента разработаны в соответствии с требованиями доступности. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост в навигации, что обеспечивает удобство просмотра для людей с ограниченными возможностями. Интеллектуальные рекомендации и функции поиска помогают пользователям более эффективно находить контент.

Благодаря сочетанию этих функций линейка телевизоров Neo QLED гарантирует, что люди с ограниченными возможностями смогут в полной мере насладиться захватывающим качеством изображения, передовыми технологиями и интеллектуальными функциями. Приверженность Samsung принципу "Технологии для всех" гарантирует, что наши продукты расширяют возможности пользователей с различными способностями и привлекают их, повышая общий уровень развлечений.