Азербайджан и ВТО обсудили задачи социально-экономического развития страны

Азербайджан и Всемирная торговая организация (ВТО) обсудили задачи социально-экономического развития страны

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече с председателем рабочей группы по членству Азербайджана во Всемирной торговой организации Альпарсланом Аджарсоем, состоявшейся в рамках визита в Женеву, мы обсудили внешнеторговые связи и задачи социально-экономического развития Азербайджана", - говорится в публикации.

Напомним, что 21 января 2020 года состоялась итоговая конференция проекта "Поддержка и укрепление потенциала Департамента ВТО министерства экономики Азербайджанской Республики в переговорах по вступлению в ВТО", финансируемого Европейским союзом.

Проект начал свою деятельность 23 января 2018 года. Партнером проекта являлось министерство экономики. Среди других бенефициаров были несколько министерств, комитетов, государственных органов и т.д. В течение двухлетней деятельности проект оказывал помощь правительству Азербайджана в усовершенствовании торгового законодательства и его соответствии правилам ВТО и передовым международным практикам, также оказывал помощь переговорной группе в переговорах по вступлению в ВТО, способствовал укреплению институционального потенциала отдела торговой политики и ВТО министерства экономики, в частности, в подготовке к переговорам по вступлению в ВТО и повышению осведомленности общественности по вопросам ВТО и связанным с торговлей вопросам. Проект был реализован консорциумом, состоящим из DMI Associates (Франция) и Ekvita (Азербайджан).